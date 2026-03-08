الكويت تعلن السيطرة على حريقي خزانات وقود تابعة لمطار الكويت الدولي ومبنى التأمينات الاجتماعية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام في الكويت العميد محمد بدر إبراهيم، أن فرق الإطفاء تمكنت صباح اليوم، من السيطرة على حريق خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي، إضافة إلى حريق اندلع في مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد تعرض الموقعين لهجوم ضمن الهجمات المعادية التي استهدفت البلاد.

وأوضح العميد محمد بدر، في بيان، اليوم الأحد، أن فرق الإطفاء باشرت فور تلقي البلاغ بالتعامل مع الحريقين، حيث تمت مكافحة النيران ومحاصرتها والسيطرة عليها.

وأشار إلى أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية فقط، دون وقوع خسائر في الأرواح، مشيداً بسرعة استجابة وجاهزية فرق الإطفاء في التعامل مع الحادثين.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان قد أعلن، في وقت سابق، تعرض خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي لهجوم بطائرات مسيّرة في استهدافٍ مباشرٍ للبنية التحتية الحيوية.

كما تعرض المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فجر اليوم، للاستهداف مما أسفر عن وقوع أضرار مادية.