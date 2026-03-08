السفارة الأمريكية في العراق تنصح رعاياها بالمغادرة في أقرب وقت ممكن

جددت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الأحد، مناشدة رعاياها مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا توجد أولوية أعلى من أمن المواطنين الأمريكيين بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزارة الخارجية الأمريكية بأكملها».

وأضافت: «نراقب الوضع عن كثب، ونلتزم بتقديم معلومات ومساعدة في الوقت المناسب للمواطنين الأمريكيين في المناطق المتأثرة. ونحث جميع الأمريكيين على توخي اليقظة، واتباع تعليمات السلطات المحلية، ومراجعة أحدث الإرشادات».

ونوهت أن «إيران والميليشيات/الجماعات الإرهابية المتحالفة معها لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للسلامة العامة»، لافتة إلى صدور دعوات لشن هجمات ضد المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في العراق»، بحسب ما جاء في البيان.

ولفتت إلى استهداف فنادق يرتادها الأجانب ومنشآت أخرى في إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى استهداف مواقع بنية تحتية حيوية في أنحاء العراق.

وقالت إن «التجمع في أماكن مرتبطة بالولايات المتحدة أو مع مجموعات من المواطنين الأمريكيين الآخرين قد يعرضهم للخطر»، ناصحة المواطنين الأمريكيين بالبقاء يقظين والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور.

ونصحت المواطنين الأمريكيين في العراق بشدة بالمغادرة في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك آمنًا، مضيفة: «أما الأمريكيون الذين يختارون عدم المغادرة فيجب أن يكونوا مستعدين للبقاء في أماكنهم داخل موقع آمن لفترات طويلة، مع توفير إمدادات من الطعام والماء والأدوية والمواد الأساسية الأخرى».

وسمعت انفجارات في العاصمة العراقية بغداد وعاصمة إقليم كردستان العراق أربيل في شمال البلاد.

وصرح مصدر من الأجهزة الأمنية العراقية أن المنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية في بغداد «المنطقة الخضراء» تعرضت لهجوم بالصواريخ وإن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للسفارة فُعلت لاعتراضها.

وأفاد مصدر أمني في إقليم كردستان العراق بأن قاعدة حرير الجوية بالقرب من مطار أربيل الدولي تعرضت لعدة هجمات بطائرات مسيرة.