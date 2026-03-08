الحرس الثوري الإيراني يتعهد بتوسيع نطاق وعمق الهجمات خلال الساعات المقبلة

تعهد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، بتوسيع نطاق وعمق الهجمات على الأهداف الأمريكية والإسرائيلية، خلال الساعات والأيام المقبلة.

وقال في بيان، نشرته وكالة «مهر»، إن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية استهدفت أهدافًا أمريكية وإسرائيلية، خلال الموجة 28 من عملية «الوعد الصادق».

وأشار إلى استهداف البنية التحتية لقاعدة «الأزرق» الجوية، باعتبارها أكبر قاعدة أمريكية هجومية في المنطقة وأكثرها نشاطًا.

ولفت إلى استهداف أهداف عسكرية في تل أبيب وبئر السبع في الأراضي المحتلة بصواريخ «خبير».

ودوت صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل صباح الأحد، مُحذِّرةً من صواريخ أُطلقت من إيران، دون ورود أي تقارير عن أضرار أو إصابات.

وتمَّ تفعيل صافرات الإنذار في معظم أنحاء شمال إسرائيل كما في جنوبها ووسطها، لا سيما في مدن كبرى مثل حيفا وتل أبيب وبئر السبع، وفقاً لقيادة الجبهة الداخلية التي طلبت من السكان التوجُّه إلى الملاجئ أو أماكن آمنة.

ورفعت الإنذارات لاحقاً مع إعلان الجيش أنه «يُسمَح الآن بمغادرة المناطق المحمية في كل أنحاء البلاد».

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تمَّ اعتراض معظم الصواريخ.

كذلك دوت صافرات الإنذار صباح الأحد، في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، حيث أطلق «حزب الله» هذا الأسبوع مسيّرات وقذائف وصواريخ على إسرائيل.