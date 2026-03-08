أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على فريق البنك الأهلي في التاسعة والنصف من مساء غدٍ، الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة للبطولة.

ويدير المباراة الحكم الدولي أمين عمر، يعاونه كلًا من سمير جمال ومحمود بدران مساعدين، وأحمد عبد الله حكمًا رابعًا.

فيما يتواجد على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» محمود عاشور ، ويعاونه محمد العيوطي حكم فار مساعد.

ويحتل بيراميدز، قبل المباراة المقبلة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، وبفارق الأهداف فقط عن الأهلي الثالث.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز التاسع، برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن المركز السابع، آخر المراكز المؤهلة لمرحلة المنافسة على اللقب في الدور الثاني، مع أفضلية من حيث عدد الأهداف لفريق البنك.

وتقام المرحلة الثانية من البطولة بنظام المجموعتين، حيث تضم مجموعة المنافسة على اللقب الفرق السبعة الأوائل في جدول الترتيب، بينما تتنافس باقي الفرق في مجموعة تفادي الهبوط.