سهم أرامكو السعودية يقفز بأكبر وتيرة منذ 2023 مع اضطراب أسواق الطاقة بسبب الحرب

قفزت أسهم شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، بأكبر نسبة منذ مايو 2023، مع دخول الحرب في إيران أسبوعها الثاني؛ ما أثار اضطرابات في الإمدادات قد تدفع أسعار النفط للارتفاع عند إعادة فتح الأسواق العالمية.

وارتفعت أسهم العملاق النفطي بنسبة تصل إلى 9ر4% خلال التداولات، في أول يوم للتداول بعد أن تجاوز سعر خام برنت العالمي 90 دولاراً للبرميل يوم الجمعة الماضي، وفقاً لـ "العربية نت" اليوم الأحد.

ويُتوقع أن يواصل خام برنت الصعود في الأيام المقبلة، بعد أن بدأت الإمارات والكويت خفض إنتاج النفط في ظل شبه إغلاق لمضيق هرمز الحيوي؛ ما يزيد من الاضطرابات التي تؤثر على الإمدادات والصادرات العالمية للطاقة.

وفي الأسبوع الماضي، رفعت الشركة سعر خامها الرئيسي للمشترين في آسيا لشهر أبريل بأعلى زيادة منذ أغسطس 2022، وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأعلنت السعودية والإمارات والكويت والبحرين اعتراض هجمات إيرانية ليلة السبت الأحد، رغم أن رئيس إيران صرح بأنه وجه الجيش بعدم استهداف أي دولة لا تشن هجمات على بلاده.

وقبل تطورات عطلة نهاية الأسبوع، حذر عدة متعاملين من أن أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل خلال أيام، إلا في حال حدوث تخفيف للتوترات أو تغيير في قيود مرور السفن عبر مضيق هرمز الذي ينقل نحو خُمس صادرات الطاقة العالمية.

بينما قامت "أرامكو" بإعادة توجيه شحنات النفط إلى منشآتها في البحر الأحمر بمدينة ينبع على الساحل الغربي للمملكة؛ لتجنب نقطة الاختناق.