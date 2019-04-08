ترامب يعلن الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، منذ قليل، تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

وأضاف ترامب فى تصريحات نقلتها وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية، أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل الإرهاب والترويج له باعتباره أداة للدولة الإيرانية".

وتابع: "سنواصل الضغوط المالية والاقتصادية على إيران وسنزيد من كلفة دعمها للأنشطة الإرهابية".

وأدرجت الولايات المتحدة من قبل عشرات من الكيانات والأشخاص في قائمة سوداء لانتمائهم لقوة الحرس الثوري الإيراني ولكنها لم تدرج القوة نفسها، وخلال العام الماضي فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية مشددة على الحرس الثوري.

ومن شأن إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية أن يمنع المواطنين الأمريكيين والكيانات الأمريكية من القيام بأي تعاملات مع هذه القوة العسكرية، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

وقبل يومين، حذرت إيران من رد "ساحق" إذا مضت الولايات المتحدة قدما في هذا التصنيف، حيث هدد حشمت الله فلاحت بيشه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أمس، بأن إيران قد تدرج الجيش الأمريكي على قائمتها للإرهاب إذا أدرجت واشنطن الحرس الثوري على قوائم الإرهاب.