وزير الدفاع السوداني: القوات المسلحة صمام أمان البلد ولن تفرض في وحدته وقيادته

أكد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، النائب الأول لرئيس الجمهورية وزير الدفاع أن القوات المسلحة هي صمام أمان هذا البلد ولن تفرط في أمنه ووحدته وقيادته.

جاء ذلك لدى مخاطبته اللقاء التنويري الذي جمع قادة القوات المسلحة برتبة الفريق واللواء صباح اليوم بوزارة الدفاع، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأوضح أن كل السودان بأبنائه ومقدراته أمانة في عنق القوات المسلحة، وأن التاريخ لن يغفر لقادتها إذا فرطوا في أمنه.

وقال ابن عوف إن هنالك جهات تحاول استغلال الأوضاع الراهنة لإحداث شرخ في القوات المسلحة وإحداث الفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية بالبلاد، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بذلك مهما كلف من عنت وضيق وتضحيات، وأبان أن القوات المسلحة تقّدر أسباب الاحتجاجات، وهي ليست ضد تطلعات وطموحات وأماني المواطنين، ولكنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى ولن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني.

ويشهد السودان احتجاجات على تردي الاوضاع الاقتصادية منذ التاسع عشر من شهر ديسمبر الماضي ، تطورت إلى المطالبة برحيل الرئيس عمر البشير واركان نظامه.