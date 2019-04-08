المسماري: الجيش الليبي مستمر في تحقيق النجاحات والتقدم بطرابلس

•والقنوات المعادية تمارس تضليلا إعلاميا لتشوية الحملة

قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن الجيش مستمر لليوم الرابع في معركته ضد الإرهابيين في طرابلس، ويحقق نجاحات متقدمة.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن الجهود العسكرية تسير بشكل جيد، ونجحت في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لهذه المعركة، لافتًا إلى الحملات المضللة التي تشنها الجماعات الإرهابية والمليشيات من خلال القنوات المعادية؛ لنشر الأكاذيب.

وتابع: «الجيش الليبي يقاتل العناصر الإرهابية والعصابات الإجرامية، وهناك تضليلًا إعلاميًا ضد ليبيا من أجل تشويه أهداف الحملة وتشويه نوايا وجهود القوات المسلحة، وتم تحذير المواطنين من الإعلام الكاذب ووسائل التواصل الاجتماعي التي تبث معلومات مغلوطة».

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.

وأعلنت حكومة فايز السراج حالة الاستنفار، وأغلقت كل المنافذ والمداخل المؤدية إلى طرابلس، بعد إعلان المشير خليفة حفتر تقدم قوات الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.