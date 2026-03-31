جيش الاحتلال يزعم تدمير أكثر من 180 منصة إطلاق صواريخ في لبنان

زعم جيش الاحتلال، أن قوات الفرقة 146 في القيادة الشمالية عثرت على عشرات منصات إطلاق الصواريخ المجهزة والموجهة نحو ما سماها «الأراضي الإسرائيلية».

وقال في بيان، إنه منذ بداية عملية «زئير الأسد» دمّر الجيش أكثر من 180 منصة إطلاق في أنحاء لبنان، وأضاف: «خلال نشاط نفذته قوات اللواء 300 تم العثور على عشرات منصات إطلاق القذائف الصاروخية المجهزة والجاهزة للإطلاق نحو إسرائيل في منطقة رامية بجنوب لبنان.. وخلال وقت قصير تم تدمير المنصات والقذائف الصاروخية».

وأصاف: «عثرت قوات الفرقة على منصة إطلاق كانت قد استخدمت لإطلاق قذايف صاروخية نحو بلدات الشمال في وقت سابق اليوم، وتم تدميرها من الجو.»

وتابع: «دمرت قوات سلاح الجو وقوات المدفعية عشرات عديدة من البنى التحتية الإرهابية بما في ذلك منصات إطلاق مضادة للدروع، مواقع استطلاع وفتحات أنفاق تحت الأرض ومستودعات أسلحة، وشقق عملياتية».

pic.twitter.com/jwvW2cuvf0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 31, 2026

وتواصل إسرائيل عدوانها الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة على إيران، حليفة حزب الله، منذ 28 فبراير الماضي، والتي خلفت مئات القتلى، أبرزهم المرشد علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.