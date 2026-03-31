خالد الغندور يشيد بأداء منتخب مصر أمام إسبانيا: نرفع القبعة لحسام حسن

أشاد الإعلامي خالد الغندور بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر في مواجهته الودية أمام منتخب إسبانيا، مؤكدًا أن الأداء يعكس شخصية قوية للفراعنة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

وقال الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، إن المنتخب المصري خاض تجربة دولية مهمة للغاية أمام أحد أقوى منتخبات العالم، وعلى ملعبه ووسط جماهيره، مشيرًا إلى أن إسبانيا تُعد من أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم، إلى جانب كونها بطلة بطولة أمم أوروبا 2024.

وأضاف أن أداء الشوط الأول تحديدًا يستحق الإشادة، حيث ظهر المنتخب المصري بشكل متكافئ، ونجح في فرض حالة من الندية مع نظيره الإسباني، سواء من حيث الاستحواذ أو الثقة داخل أرض الملعب.

وأكد الغندور أن مثل هذه المباريات تُبرز دائمًا الشخصية المصرية وعمقها التاريخي، مستشهدًا بمواقف سابقة للمنتخب الوطني أمام كبار المنتخبات، مثل مواجهتي هولندا في كأس العالم 1990، وإيطاليا في كأس القارات 2009، بالإضافة إلى اللقاء التاريخي أمام البرازيل، وهي مباريات ارتبطت بأجيال مميزة قادها المدربان الراحلان محمود الجوهري وحسن شحاتة.

وأوضح أن حسام حسن يسير على خطى هؤلاء الكبار، ويضع اسمه ضمن قائمة المدربين الذين تركوا بصمة واضحة مع المنتخب، مشيدًا بالروح القتالية والانضباط الفني للاعبين.

كما أثنى على الأداء الجماعي للفريق، مع إبراز تألق عدد من اللاعبين، مثل أحمد فتوح ومهند لاشين وحمدي فتحي وعمر مرموش، مؤكدًا أن الأخير كاد أن يسجل هدفًا تاريخيًا لولا تدخل القائم، فيما نجح فتوح في الحد من خطورة النجم الإسباني لامين يامال.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الفوارق الفنية تظل موجودة، لكنها لا تمنع المنتخب المصري من الظهور بندية كبيرة، بفضل الشخصية القوية والهوية المتجذرة التي يتمتع بها اللاعب المصري، والتي تظهر دائمًا في أصعب التحديات.