الكويت: التعامل مع 5 صواريخ باليستية و7 مسيرات إيرانية معادية خلال 24 ساعة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن قواتهم المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 5 صواريخ باليستية و7 طائراتٍ مسيّرةٍ معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعامل مع هذه الصواريخ والطائرات المسيرة وفق الإجراءات المتبعة.



وتابع: «تؤكد القوات المسلحة استمرارها في أداء واجباتها الوطنية بكفاءة، في ظل جاهزية عالية ويقظة مستمرة، وبما يكفل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره».

بيان رقم (47)



صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع

العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان



— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 31, 2026



ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، لكنَّ هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.