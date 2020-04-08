ضبط المتهمين بفيديو «تاجر مخدرات ينتقم من أحد الأهالى للإرشاد عنه» على «فيسبوك»

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تداولت بعض الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو تحت عنوان "تاجر مخدرات ينتقم من أحد الأهالي للإرشاد عنه.

وتبين وقوع مشاجرة بين طرفي: الأول "صاحب محل هواتف محمولة" متوفي؛ إثر إصابته بطلق خرطوش بالصدر، وله معلومات جنائية، 3 أشخاص آخرين، والثاني "عاطل" متوفى إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة وله معلومات جنائية"، واثنين آخرين؛ بسبب حدوث مشادة كلامية بين صاحب محل الهواتف المحمولة والعاطل؛ لتواجد العاطل أمام المحل المشار إليه، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها العاطل عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه صاحب محل الهواتف؛ ما أدى إلى وفاته.

وتدخل باقى أفراد الطرفين وقيام أحد أفراد الطرف الأول بالتعدي على العاطل بواسطة سلاح أبيض محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفي المشاجرة عدا أحد أفراد الطرف الأول وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم، اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب.