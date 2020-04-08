 الأوقاف: انطلاق دورة الفكر المستنير الإلكترونية العامة للأئمة والواعظات الأحد المقبل - بوابة الشروق
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الأوقاف: انطلاق دورة الفكر المستنير الإلكترونية العامة للأئمة والواعظات الأحد المقبل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 6:52 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 6:52 ص

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إطلاق الدورة التثقيفية التخصصية الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية، الأحد المقبل ، عبر سلسلة من المحاضرات لنخبة من كبار الأساتذة المتخصصين في العلوم الشرعية والعربية والثقافية.

وقال وزير الأوقاف - في تصريح اليوم - إن الدورة التي تعد الأولى من نوعها ضمن إطار مبادرة الوزارة "معًا لخطاب ديني مستنير" ، سوف تكون بواقع محاضرة واحدة يوميا مدتها ما بين ٤٠ إلى ٦٠ دقيقة ، بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًا ، وسيتم إتاحة المحاضرات مسجلة بالفيديو على موقع الوزارة وقناتها " منبر التجديد " على اليوتيوب ، وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضا على ساوند كلاود ، كما ستتاح المادة العلمية مكتوبة على الصفحة المخصصة لمبادرة " معًا لخطاب ديني مستنير " على "فيس بوك" تحت اسم "وعي".

وأشار الوزير إلى أن  الدورة سوف تتناول ثلاثة كتب هي : الفهم المقاصدي للسنة النبوية ،  والكليات الست ، وقواعد الفقه الكلية ، إضافة إلى بعض المحاضرات الثقافية في المجالات المختلفة، وهذه الدورة دورة عامة لجميع الأئمة ( كل من هو معين على درجة إمام وخطيب وغير منتدب على وظيفية قيادية أو إشرافية ) والواعظات.


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