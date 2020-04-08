الحكومة اللبنانية تعرب عن إصرارها على حماية اللبنانيين بالداخل والخارج

قال رئيس الحكومة حسان دياب، الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الوزراء، إن الحكومة مصرة على حماية اللبنانيين في الداخل والخارج.

وأضاف دياب، حسبما نقلت عنه وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء الجلسة "سنتابع أكبر عملية إجلاء للبنانيين في التاريخ، لكن المفارقة أن هذه العملية هي معاكسة لما كان يحصل. فنحن كنا دائما نجلي اللبنانيين إلى الخارج هرباً من وضعنا الداخلي، بينما نحن ننفذ اليوم مهمة معاكسة، حيث نقوم بإجلاء، بمعنى إعادة، اللبنانيين إلى وطنهم".

وعن موضوع المساعدات الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء للفئات الأكثر تضرراً من إجراءات التعبئة العامة، قال دياب "شارفنا على إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء، وسيتم الإعلان غدا الأربعاء عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي أنجز أيضا تحضيراته اللوجستية، ومستعد لإنجازها خلال أيام معدودة".

وناقش مجلس الوزراء في جلسته، بحسب ما أعلنت وزيرة الإعلام "مشروع برنامج الإصلاح المالي للحكومة".

ويتناول هذا البرنامج "معالجة سنوات من العجز الكبير في الميزان التجاري وقطاع مالي كبير وتسع سنوات تدهور في ميزان المدفوعات حيث ازدادت الحاجة الى الدولار، مما تطلب استقطاب العملات الصعبة وأدى ذلك الى ارتفاع الدين العام وعجز في ميزانية الدولة وعجز في القطاع المصرفي وعجز نقدي، والذي نتج عنه ضرورة لإعادة هيكلة الدين والمصرف المركزي والقطاع المصرفي برمته".

وقالت وزيرة الإعلام "للمرة الأولى هناك ورقة لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول إلى قناعة مشتركة لتصحيح الوضع المالي والنقدي والوصول الى نمو مستمر، على أمل أن تكون على قدر توقعات اللبنانيين وحاملي السندات والممولين في الخارج".

وأضافت "في هذه الخطة دعم مباشر للفقراء وعدم المس بحقوقهم، وبمئات ملايين الدولارات، ليس فيها مس بالمعاشات، هي حل مستدام. ليس فيها خسائر للناس لأن الخسارة وقعت ونحن نحاول إعادة النهوض".