 وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي في مواعيدها المعلنة في مايو المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي في مواعيدها المعلنة في مايو المقبل

طارق شوقي
طارق شوقي
نيفين أشرف
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 12:57 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 12:57 ص

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي في مواعيدها المعلنة في شهر مايو ولن تستبدل بأبحاث.

ونصح الوزير أولياء الأمور عدم الاستماع لمحاولات إفشال النظام من المغرضين.


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