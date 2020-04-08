وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي في مواعيدها المعلنة في مايو المقبل

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي في مواعيدها المعلنة في شهر مايو ولن تستبدل بأبحاث.

ونصح الوزير أولياء الأمور عدم الاستماع لمحاولات إفشال النظام من المغرضين.