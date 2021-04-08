 أوكرانيا وبريطانيا تبحثان الوضع الأمني في إقليم دونباس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا وبريطانيا تبحثان الوضع الأمني في إقليم دونباس

أ ش أ
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 11:11 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 11:11 ص

بحث مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني للشئون الدولية ديفيد كواري الوضع الأمني في إقليم (دونباس) شرق أوكرانيا.

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية، وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس، أن يرماك وكوراي عقدا اجتماعًا عن طريق "الفيديو" بالتنسيق مع مكتب الرئيس الأوكراني.

كما ناقش الطرفان فرص المزيد من المشاركة النشطة لآليات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل تسوية الوضع في إقليم (دونباس).

وشدد الجانب البريطاني على أهمية تقديم معلومات دقيقة بشأن الوضع في شرق أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 5 أبريل الجاري، إذ أطلع زيلينسكي الجانب البريطاني على الوضع المتفاقم في شرق أوكرانيا.

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