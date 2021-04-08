تصدر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، صباح اليوم الخميس، محرك بحث "جوجل" في المملكة، بعد سؤاله عن اسم فنانة عربية، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، لفتاة تغني قائلا بتعليق: "من هذي؟! صوووت!".

من جانبها، ردت صاحبة الصوت الذي سأل عنه تركي أل الشيخ، وهي فنانة شابة تدعى رولان، بتغريدة على تعليقه في صفحتها بموقع "تويتر" قائلة: ‏"شرفتني معالي المستشار تركي آل الشيخ، ألف شكر يا أبوناصر".

شرفتني معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ ألف شكر يا ابوناصر 🙏🏼♥️♥️🙏🏼 https://t.co/xsH6FDkeBt — Rulan | رولان (@rulan_aj) April 7, 2021

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يسأل فيها تركي آل الشيخ عن شخص يظهر إبداعه في مقطع فيديو يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلب آل الشيخ مرارا من أشخاص رأى فيهم مواهب بالتواصل معه.