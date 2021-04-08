وزير الصحة اللبناني يطالب بالتزام إجراءات الوقاية من كورونا خلال شهر رمضان والأعياد

دعا وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، عموم اللبنانيين إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان والأعياد.

وقال الوزير حمد حسن – في تصريح عقب اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا والتي عُقدت برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب – إن كافة المعطيات والمؤشرات أظهرت وجود ارتفاع في عدد الحالات المصابة بالفيروس نتيجة عدم التزام المواطنين اللبنانيين بالإجراءات الوقائية خلال المناسبات الاجتماعية والدينية وبعض الأعياد مؤخرا.

وحض وزير الصحة جميع اللبنانيين على سرعة التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة للراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حتى يتسنى لهم تلقي اللقاح وتحصين أنفسهم في مواجهة الوباء.

وقال: "بغض النظر عن نوع اللقاح، تبقى مرجعيتنا منظمة الصحة العالمية وهي أوصت بأن لتلقي لقاح أسترازينيكا فوائد أكثر من عدمه، وأن الحالات التي ظهرت عليها عوارض بلغت 18 حالة من بين 34 مليون شخص تلقوا هذا اللقاح حول العالم".

وأضاف: "لم يسجل على الصعيد اللبناني دخول أي حالة إلى المستشفى من بين 8 آلاف مواطن تلقوا لقاح أسترازينيكا".. مشيرا إلى أن الهبة التي قدمتها الصين إلى لبنان مؤخرا وتضم 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد للفيروس، تأتي بالتزامن مع وضع خطة سريعة لتلقيح العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والقطاع التربوي وبعض المؤسسات العامة.

وأشار إلى أن %77 من المسجلين على المنصة الإلكترونية من الفئة العمرية فوق الـ 75 سنة قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إضافة إلى %72 من العاملين في القطاع الصحي.