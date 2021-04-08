البترول تسلم أجهزة تنفس صناعية بـ600 ألف دولار لدعم وزارة الصحة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا حرص قطاع البترول على تقديم كامل الدعم والمساندة لوزارة الصحة والقطاع الصحي في مصر الذي يقوم بمجهودات هائلة للحفاظ على صحة المصريين.



جاء ذلك خلال وقائع تسليم 20 جهاز تنفس صناعي بتكلفة تتخطى 600 ألف دولار مقدمة من شركة (إيني) الإيطالية، بمقر وزارة الصحة، والتي شهدها وزير البترول ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وذلك في إطار مبادرة قطاع البترول والشركات العالمية العاملة في مصر للمساهمة في دعم جهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا والإسهام في دعم مستشفيات العزل باحتياجاتها من أجهزة التنفس وأدوات الوقاية والمعدات الطبية.



وأكد الملا، في تصريح اليوم الخميس، أن وزارة البترول عملت في هذا الإطار على التنسيق مع وزارة الصحة لتقديم مبادرات إيجابية، منها حملة التبرع بالدم في شركات البترول ومبادرة شركات قطاع البترول والشركات العالمية العاملة في مصر لدعم وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا بالمستلزمات والأجهزة الطبية الحيوية وفي مقدمتها توفير 20 جهازا للتنفس الصناعي التي ساهمت بها شركة (إيني) الإيطالية الشريك الاستراتيجي لوزارة البترول، وأنها سبق أن قدمت 14 جهازا للتنفس الصناعي في يوليو الماضي.



ووجه الشكر لشركة (إيني) على ما تقدمه من مساهمات مهمة للقطاع الصحي في مصر بصفة عامة و في مناطق عملها من خلال انشاء مركز طبي ووحدة صحية بمنطقتي الحي الاماراتي والجرابعة بمحافظة بورسعيد وأنها أكدت استمرارها في تقديم المساهمات والدعم للقطاع الصحي.



وأكد الملا أن المراكز الطبية لقطاع البترول بالقاهرة والاسكندرية والسويس متاحة لوزارة الصحة في حالة احتياج المنظومة الصحية لها وكذلك وضع جميع إمكانيات وفروع ومناطق عمل الشركات البترولية المنتشرة جغرافيا في خدمة المنظومة الصحية.



وأعرب الملا عن تقديره للمجهودات المبذولة من وزيرة الصحة والكوادر الطبية سواء في فترة جائحة كورونا أو من خلال الحملات والمبادرات المختلفة تحت رعاية القيادة السياسية للوقاية من الأمراض المختلفة.



من جانبها، وجهت وزيرة الصحة الشكر لوزير البترول، ولقطاع البترول وشركة (إيني الإيطالية) على مساهماتهم الإيجابية ودعمهم المتواصل لوزارة الصحة وتقديمهم الأجهزة والمعدات والأطقم الطبية، مؤكدة أن مبادرة قطاع البترول وشركة ايني الايطالية بتوفير اجهزة التنفس الصناعي؛ تسهم في إنقاذ العديد من الأرواح.



وأكدت الوزيرة على سرعة التنسيق لتلقي الأطقم الطبية بمراكز قطاع البترول الطبية للقاح المضاد لفيروس كورونا، وأنه بالتوازى مع إعطاء اللقاحات للمواطنين يجري الإعداد لإعطاء اللقاحات للعاملين بالقطاعات الاقتصادية التي تسهم بقوة فى الناتج القومى.



من جانبه أكد أنتونيو بانزا الرئيس التنفيذى لشمال أفريقيا بشركة (إيني) أن الشركة تعمل في مصر منذ 65 عاما وتتمتع بعلاقات متميزة مع قطاع البترول، وأن جميع العاملين بها يفخرون بالمساهمة بأجهزة التنفس الصناعي، لما لها من أهمية بالغة في رفع المعاناة وانقاذ الأرواح، مؤكدا أن أي شركة دولية تولى أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية وأنه يتمنى آلا يحتاج العالم لهذه الأجهزة بحلول العام القادم، وأن تعود الحياة فى العالم أجمع لسابق عهدها.



جدير بالذكر أن قطاع البترول قد أطلق مبادرة بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر؛ للمساهمة في توفير جانب من احتياجات وزارة الصحة والسكان من المستلزمات والمعدات الطبية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا.