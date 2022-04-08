جونسون: غزو بوتين لأوكرانيا زعزع النظام الأمني لأوروبا لكنه أخفق في تقسيم صفوفنا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بريطانيا تحاول أن تتراجع عن الاعتماد على الطاقة الروسية، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس سهلا.



وأشاد جونسون، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الألمانية لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية، متابعًا: «نتعاون مع ألمانيا في مجال الطاقة والتكنولوجيا الجديدة».



ولفت إلى أنه لا يمكن تحويل نظم الطاقة لدى بريطانيا في ليلة وضحاها، لكن حرب بوتين لن تنتهي بسرعة، لذا انضمت بريطانيا وألمانيا إلى عدد من الحلفاء لتوفير الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا، مشيرًا إلى عقد مؤتمر للمانحين الأسبوع الماضي، وفر ملايين الليرات الاسترلينية من أجل توصيل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا.



وذكر أنه اتفق مع نظيره الألماني، على أن دولتيهما عليهما تقديم المزيد لمساعدة أوكرانيا، مضيفًا: «أوروبا التي عرفناها منذ ستة أسابيع غير موجودة اليوم، فغزو بوتين زعزع النظام الأمني لقارتنا، لكنه أخفق في طموحه بتقسيم صفوفنا، بل على العكس نجح في توحيد الصف الأوروبي والتحالف عبر الأطلسي لدعم أوكرانيا في تضامن قوي لبعضنا البعض».



وأكد أن بريطانيا وألمانيا ستعملان من أجل تعزيز قدرات القوات العسكرية في البلدين، ذاكرًا أن بوتين أصبح يمثل تهديدًا لأوروبا.



وثمن القرار الألماني بتنويع مصادر الطاقة ووقف الاعتماد على الغاز الروسي، معلنًا عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.