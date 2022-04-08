الفاو تحذر من تداعيات الأزمة الأوكرانية على الإنتاج الزراعي في العالم

قال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" إن الأزمة الأوكرانية فاقمت مشاكل الأمن الغذائي والوقود؛ ما قد يؤدي لانخفاض الإنتاج الزراعي في العالم.



وقال شو دونيو: "لأكثر من عامين حتى الآن، استمر وباء كوفيد19 في التأثير سلبا على حياتنا وصحتنا واقتصاداتنا، مما أصاب أشد الناس فقرا، والأكثر تضررا من الوباء والأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود".



وأشار شو دونيو إلى أن أسعار الغذاء العالمية وفقا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة، قفزت في شهر مارس بنسبة 12.6٪ لتصل إلى مستويات قياسية، وأن الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والزيوت النباتية يترتب عليه تكاليف على المستهلكين في جميع أنحاء العالم، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر فقرا من السكان.



وتابع: "نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية، فإن القوة الشرائية للمستهلكين المعرضين للخطر آخذة في الانخفاض.



وتابع: "يأتي هذا العبء الإضافي في وقت تتسبب فيه زيادة تكاليف الرعاية الصحية والأوبئة بالفعل في تقليص ميزانيات العديد من الحكومات.. ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في استخدامها في الموسم المقبل وربما بعد ذلك، والتوقعات الحقيقية لخفض إنتاج الغذاء ستؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل أكبر".