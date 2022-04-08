هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أي يوم من شهر رمضان؟ الإفتاء تجيب



أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سول حول جواز إخراج زكاة الفطر في أي يوم من أيام شهر رمضان، قائلا إنه «يجب محاكاة الزمن الذي نعيش فيه وأحكامه».

وأضاف، في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء اليوم الجمعة، أن الأمور كانت بسيطة للغاية في زمن أصحاب النبي، فكانت احتياجات الإنسان عبارة عن الطعام والشراب، لذا شرعت زكاة الفطر من غالب قوت البلد، موضحًا أن الغنى عند هؤلاء كان امتلاك طعام يكفي الفرد نفسه وأولاده.

وذكر أنه في عصر المدنية الحديثة، أصبحت الأموال أولى وأفضل، لأنها ما يحقق الغنى، مؤكدًا أن الأموال أهم بكثير من الطعام في الأيام الحالية، لذا فإنه يتم تطبيق فتوى الإمام أبي حنيفة بأن يجوز إخراج القيمة في الزكاة.

ولفت إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر منذ اليوم الأول من شهر رمضان، لأن الفقير قد يحتاج هذه الأموال قبل عيد الفطر.



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