شخص يعتدي علي إمام وخطيب مسجد بكفر الزيات بسبب جلسة عرفية

شهدت مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية اعتداء أحد الأشخاص على إمام وخطيب أحد مساجد المدينة وإصابته بجرح قطعي في اليد وجرى نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا باستقبال مستشفى كفرالزيات امام مسجد بمدينة كفرالزيات يدعي "سامح. ه "مصاب بجرح قطعي في اليد.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز كفرالزيات للوقوف على ظروف وملابسات الحادث وتبين اعتداء أحد الأشخاص عمدا على إمام وخطيب مسجد الست ذكية بمدينة كفرالزيات بسلاح ابيض وإصابتة بجرح قطعي في اليد.

وبسؤال شهود العيان تبين أن المجني علية ، تم استدعائه، من قبل لجنة عرفية، لسماع شهادته، بخصوص إحدي المشكلات كان شاهدا عليها، وبعد الإدلاء بشهادته، تربص له أحد أطراف الجلسة ، وأحدث ما به من إصابات.

حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث وسؤال شهود العيان وسرعة ضبط وإحضار المتهم.