أفريقيا: إعطاء أكثر من 273 مليونا من لقاحات كورونا على مستوى القارة

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم إعطاء من 273 مليونا و178 ألفا و717 لقاحا في جميع أنحاء القارة.

وأفادت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية ارتفع إلى 11 مليونا و435 ألفا و999 حالة إصابة كما سجلت 252 ألفا و199 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 9 ملايين و619 ألفا و252 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة.

ويوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.