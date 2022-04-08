ناجلسمان يطالب لاعبي بايرن بتقديم مباراة جيدة أمام أوجسبورج

حث جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ فريقه على تقديم مباراة جيدة أمام أوجسبورج غدا السبت في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عقب التراجع غير المتوقع في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع الماضي.

وخسر بايرن أمام فياريال الإسباني صفر/ 1 في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وقدم عرضا ضعيفا في إسبانيا، ولكن ما زال لديه الفرصة لقلب النتيجة في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في ميونخ.

ولكن، يجب علي الفريق أن يظهر قدراته أمام أوجسبورج- الذي ابتعد بفارق ست نقاط كاملة عن منطقة الهبوط بتحقيقه انتصارين متتاليين- في موسم شهد تراجع بايرن عدة مران بما في ذلك الخسارة صفر / 5 في كأس ألمانيا في مونشنجلادباخ، والخسارة 2 / 4 في بوخوم.

وحذر ناجلسمان اليوم الجمعة من أنه "ليس لدينا حد كبير للتسامح مع الأخطاء بعد الآن"، كما قال إنه "لا يوجد أي شخص بما في ذلك أنا قدم أداء مميزا" في إسبانيا.

ووصف مباراة أوجسبورج بأنها "مهمة" وأضاف :" مازلنا في موسم جيد للغاية إذا تأهلنا على حساب فياريال".

وقال ناجلسمان إن شوله سيبدأ في الدفاع في مباراة الغد وليون جوريتسكا في وسط الملعب، بينما سيظل ألفونسو ديفيز على مقاعد البدلاء، بعدما عاد عقب شفائه من مشاكل في القلب لخوض مباراة فياريال.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب البوندسليجا بفارق تسع نقاط أمام بوروسيا دورتموند.