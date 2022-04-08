شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث يفيد تمكن سعيد المهندس مدير الإدارة بكفر الدوار من ضبط خمسة أطنان سكر داخل مخزن.

البداية وردت معلومات بقيام أحد الأشخاص باحتكار كمية كبيرة من السكر وحجبه عن جمهور المستهلكين رغبة فى تحقيق سعر أعلى، فتم تشكيل حملة تموينية برئاسه مصطفى فتحي المفتش الأول بالإدارة رفقة قوة من مباحث تموين البحيرة.

وتوجهت الحملة إلى المكان الذي وردت عنه المعلومات وتبين صحة المعلومات وتبين أنه مخزن غير مرخص وباجراء التفتيش، تم ضبط كميات من السكر حوالي ٥٢٠٠ كيلو بما يعادل خمسة أطنان ومائتين كيلوجرام كما تم ضبط عدد ١٨ باليتة مكرونة تموينية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.