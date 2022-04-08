سفيرا السعودية والكويت بلبنان يعودان إلى بيروت لاستئناف أعمالهما



عاد سفير المملكة العربية السعودية بلبنان وليد بخاري وسفير الكويت بلبنان عبدالعال سليمان القناعي إلى العاصمة بيروت اليوم لاستئناف أعمالهما بعد مغادرتهما البلاد أواخر شهر أكتوبر الماضي إثر توتر العلاقات بين لبنان وعدد من دول الخليج.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية السعودية أمس عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عودة سفير الكويت إلى لبنان في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية، وتفاعلا مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء اللبناني ‏باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لوقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس قرار المملكة العربية السعودية عودة سفيرها إلى لبنان، كما أكد أن ما يجمع لبنان والكويت تاريخ من العلاقات الاخوية الوطيدة التي تزداد رسوخا مع الأيام.

وقال ميقاتي إن لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد.