القومي لحقوق الإنسان يشكل لجنة لمتابعة الجوانب الحقوقية للتغيرات المناخية

شكل المجلس القومي لحقوق الإنسان، "لجنة المناخ" لرصد تداعيات تغير المناخ علي حقوق الانسان.

وقال المجلس خلال اجتماعه اليوم، إن اللجنة تتولى رصد تداعيات تغير المناخ علي تمتع الافراد والدول بحقوق الانسان، وكذلك الاعداد لقمة المناخ COP27، في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأشار المجلس إلى أن تشكيل مجموعة العمل المعنية ، لمتابعة ورصد الجوانب الحقوقية المتعلقة بالتغيرات المناخية، خاصة في سياق تأثيرها على الحقوق المائية والحق في الغذاء.

ومن المقرر أن تعمل المجموعة المشكلة، على ضمان دمج البعد الحقوقي في الأجندة الوطنية للمناخ، والعمل على ترسيخ وإبراز دور المقاربة الحقوقية في التعامل مع قضايا المناخ وطنيا وإقليميا ودوليا خاصة في ضوء استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ COP27.

من جهة أخرى، قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الاجتماع تعيين السفير فهمي فايد امينا عاما للمجلس.