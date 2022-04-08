أعرب القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، عن حزنه لواقعة استشهاد القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز، محرم بك الإسكندرية، قائلا: "خبر مؤسف ومؤلم وصادم".

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء الخير"، عبر فضائية "مارمرقس"، اليوم الخميس، إلى إصدار الكنيسة، بيانا عرضت فيه الموقف بكل الأبعاد المتاحة حتى الآن، مردفا: "نترك للأجهزة المعنية تولي الأمر".

وتقدم بالتعزية لآباء وشعب الإسكندرية الذي يشعر بألم شديد لفقدان هذا الأب على ذلك النحو الغادر، بحسب تعبيره.

وتابع: "لا داعي للاستنتاجات لأن أبعاد الأمر كله بين يدي الأجهزة المختصة، لكن في النهاية من منظور المنطق القمص أرسانيوس، تعرض لهذا الاعتداء الذي أنهى حياته لأنه إنسان مسيحي، لذلك ذكرنا في البيان أنه قدم حياته كلها لله".

وأكد: "ينبغي أن نحكم العقل، الدولة في وضع مستقر، ونتطلع أن يكون هذا حادث استثنائي، لا أحد يريد العودة إلى الوراء، متمسكين بالأمل إن دا يبقى أمر عارض وينتهي، وتبعد عنا الأحداث التي آلمت مصر والأقباط".