البابا فرنسيس يحيي قداس صلوات الجمعة العظيمة دون المشاركة في موكب درب الصليب

لم يشارك البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي نقل إلى المستشفى مؤخرا، في مراسم الاحتفال بمحطات درب الصليب التقليدية في الكولوسيوم في روما، رغم أنه ترأس في وقت سابق قداس الجمعة العظيمة، التي تعد جزءا من صلوات الأسبوع المقدس.

ويشهد يوم الجمعة العظيمة، إحياء ذكرى صلب ووفاة يسوع المسيح، ويعيد الموكب تجسيد آخر ساعات حياته من خلال 14 محطة، أو توقف. ويتركز الموكب في الكولوسيوم في روما ويجذب الآلاف من الحجاج.

وقرر البابا - قبل وقت قصير - عدم المشاركة في الموكب بسبب الطقس البارد للغاية بشكل غير معتاد في روما مساء الجمعة، وبدلا من ذلك انضم إلى المشاركين من الفاتيكان.

وكان البابا (86 عاما) قد غادر مستشفى في روما الأسبوع الماضي بعد علاجه من التهاب الشعب الهوائية على مدار ثلاثة أيام.

ويركز موكب هذا العام على الصراعات في مختلف أنحاء العالم.

وتمت قراءة رسالتي سلام بواسطة شابين من أوكرانيا وروسيا، في المرحلة العاشرة.

وتحدث الشاب الأوكراني عن فراره من الحرب في أوكرانيا إلى إيطاليا، وقال إن جدته كانت تهدئه في الأوقات الصعبة بالقول: «سترى أن كل شيء سيمر، وبمساعدة الرب العظيم سيعود السلام».

وفي وقت سابق ترأس البابا فرنسيس الاحتفال رسميا ، إلا أن الكاردينال رانييرو كانتالاميسا، الواعظ الرسمي للأسرة البابوية هو الذي ألقى العظة.

وظهر البابا ، الذي كان يرتدي رداء أحمر ، على كرسي متحرك عند وصوله إلى كاتدرائية القديس بطرس، بسبب إصابته الخطيرة في الركبة.

كما امتنع البابا عن الاستلقاء والصلاة أمام المذبح في بداية الصلاة ، وهي العلامة المعتادة للخشوع والسجود أمام الرب، وبدلا من ذلك ، أدى البابا فرنسيس صلاة صامتة لبضع لحظات.

وبعد يوم من خروجه من المستشفى، ترأس البابا قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس، لكنه شوهد أحيانا وهو يسعل خلال ظهوره العلني في الأيام الأخيرة.