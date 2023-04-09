إسرائيل تعلن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن إسرائيل أعلنت اليوم السبت، سقوط ثلاثة صواريخ في مرتفعات الجولان تم إطلاقها من سوريا.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل، مشيرا إلى أن قذيفة واحدة وصلت إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال أدرعي عبر حسابه على تويتر: "رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان".

وأضاف: "لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة".