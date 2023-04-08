بنزيما يقود هجوم ريال مدريد في التشكيل المتوقع أمام فياريال

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يستضيف ريال مدريد نظيره فياريال، مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بفارق 12 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة.

ووفقًا لصحيفة "آس"، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مباراة اليوم ضد فياريال، ستكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجر - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: داني سيبايوس - أوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو