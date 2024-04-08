ليفربول يستقر على بديل مفاجئ لكلوب من البرتغال

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استقر فريق ليفربول على مديره الفني الجديد الذي سيقود الريدز في الموسم المقبل خلفا للألماني يورجن كلوب، الذي أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له في قلعة آنفيلد.

وفقا للصحفي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا تعقد إدارة ليفربول اجتماعا مع وكلاء المدرب البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة، للتفاوض حول تدريب الريدز الموسم المقبل.

أوضح الصحفي البرتغالي أن الاجتماع بين مسؤولي ليفربول ومدرب لشبونة، يهدف إلى إنهاء كافة الترتيبات وإبرام صفقة أموريم هذا الأسبوع.

أشار الصحفي البرتغالي إلى أن ليفربول سيدفع شرطا جزائيا بقيمة 8.5 مليون جنيه أسترليني.

أكد :" الشرط الجزائي في عقد أموريم 25 مليون جنيه أسترليني للأندية في البرتغال، و17.1 مليون للأندية خارج البرتغال، و8.5 مليون للأندية الكبرى".

أضافت التقارير البرتغالية، أن المفاوضات لن تشهد تواجد المدرب بسبب انشغاله بالفترة الأخيرة بالموسم مع الفريق، وإنما سيقوم وكلائه بكافة الاتفاقات مع إدارة ليفربول.

جدير بالذكر أن أموريم يقود فريق سبورتنج لشبونة لصدارة الدوري البرتغالي برصيد 71 نقطة، متقدما على بنفيكا الوصيف بفارق 4 نقاط، مع أفضلية مباراة أقل للشبونة، ويحتاج لشبونة للفوز في 5 مباريات من آخر 7 مباريات للتتويج رسميا بلقب الدوري البرتغالي.