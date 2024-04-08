 الاثنين 8 أبريل 2024.. الدولا يرتفع بين 15 و20 قرشا خلال تعاملات اليوم ويسجل و47.75 جنيه للبيع - بوابة الشروق
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الاثنين 8 أبريل 2024.. الدولا يرتفع بين 15 و20 قرشا خلال تعاملات اليوم ويسجل و47.75 جنيه للبيع

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 8 أبريل 2024 - 11:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 أبريل 2024 - 11:49 ص

ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك المحلية، بما يترواج بين 15 و 20 قرشا خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، فقد صعد في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بنحو 15 قرشا ليسجل 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
كما ارتفع سعر العملة في البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بنك البركة 15 قرشا ليصل إلى 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
وصعدت العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي 15 قرشا لتسجل 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع، مقابل 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات أمس.
وارتفع سعر الدولار فى بنك كريدي أجريكول 20 قرشا ليسجل 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات أمس.
وكما ارتفع في البنك العربي الأفريقي 15 قرشا أيضا ليصل إلى 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع، مقابل 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات أمس.
فيما استقر العملة الأمريكية في قناة السويس، بنك الاستثمار العربي، والمصرف المتحد عند 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.


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