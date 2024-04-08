قال الفنان علي الطيب، إنه لم يفكر بعد عرض دور عليه بمسلسل «مليحة»، مشيرًا إلى أن العمل الذي يعرض خلال شهر رمضان يوثق لأحداث مهمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه لإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين: «كنا مشحونين كفاية بعد أحداث 7 أكتوبر، وديمًا القضية الفلسطينية في قلبنا ولا تغيب، لكن بعد 7 أكتوبر الموضوع فاق بشكل بشع».

ونوه أن الأوضاع في غزة «صعبة ومؤلمة»، خاصة مع امتداد الحرب لما يزيد عن 6 أشهر، مضيفًا: «أول ما جه المسلسل أنا مفكرتش، المسلسل يدعم التاريخ حتى تفهم الأجيال ما يحدث، هما (الإسرائيليون) أحسن ناس يزيفوا، لو موثقناش هتبقى مشكلة كبيرة».

وفي سياق متصل، أكد حرصه على قراءة الأدوار المعروضة عليه بتمعن حتى يعلم الرسالة التي يقدمها من خلالها أو يرى الزاوية التي ستُقدم منها، قائلًا إنه يحرص على أن يكون مستعدًا لهذا الدور قبل تقديمه.

وأكمل: «أخاف تجيني فرصة مهمة وأنا مش جاهز، الممثل لازم يكون جاهز بدنيًا وذهنيًا ومثقف بالدور اللي يعمله إنه يكون له مرجع أو يخلق له عالم وقصة حياته قبل ما الجمهور يشوفه».

وأشار إلى أنه حريص على التعاون مع ممثلين يضيفون إلى مسيرته الفنية، معقبًا: «أنا عارف إني بتعامل مع مواهب كتير في طريقي، ناس لها خبرتها وفي اللي سابقك، إحنا بنتعلم مع بعض، وبحب أشتغل مع ناس أنا بحب أتفرج عليهم».

مسلسل «مليحة» من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من: دياب، وميرفت أمين، وأشرف زكي، والفلسطينية سيرين خاس، وأمير المصري، وأنور خليل، ورحاب الشناط، وديانا رحمة، ومروان عايش، ومروة أنور، وحنان سليمان، وغيرهم.