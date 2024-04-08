نيكاراجوا أمام العدل الدولية: نطلب من المحكمة إلزام ألمانيا بوقف مساعدتها العسكرية لإسرائيل

قال الفريق القانوني لـ"نيكاراجوا" في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في غزة، إن نيكاراجوا تطلب من المحكمة أن تلزم ألمانيا بالامتناع عن اتخاذ خطوات تجعل الأوضاع أكثر سوءا عبر دعمها لإسرائيل لا سيما على الصعيد العسكري.

وأضاف خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين، أن ألمانيا يجب أن توقف دعمها العسكري لإسرائيل نظرا لإمكانية استخدام هذه المعدات في الهجمات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن التعاون العسكري الألماني الأمريكي يجب أن تتم مراعاته في سياق أي تدابير يمكن أن تتخذها المحكمة، مؤكدا ضرورة العمل على استئناف تمويل وكالة الأونروا نظرا لأهمية دورها الإنساني.

وأوضح أن هناك دولا تؤجج الوضع في غزة بتزويد إسرائيل بالأسلحة مما ينتهك القانون الدولي، مشددا على ضرورة اتخاذ هذه التدابير لضمان عدم تدمير غزة.

وأكّد ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة، على أن تكون هناك أبعاد منطقية للقدرة على تنفيذها لحماية المدنيين من جرائم الإبادة التي يتم ارتكابها.