قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام، وذلك بعد إعلان فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بها.

ونشر مكتب نتنياهو منشورًا عبر منصة إكس، قال فيها: "لجنة نوبل تتحدث عن السلام. الرئيس دونالد ترامب يجعله يتحقق. الحقائق تتحدث عن نفسها. الرئيس ترامب يستحقها."

وأعلنت لجنة نوبل النرويجية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، بجائزة نوبل للسلام، تقديرا لجهودها في تعزيز الحقوق الديمقراطية في دولة باتت قاسية واستبدادية تعاني أزمة إنسانية واقتصادية.

رد البيت الأبيض على عدم فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجائزة نوبل للسلام، وذهابها للفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو نظير "تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا".

وقال البيت الأبيض: "سيواصل ترامب إبرام اتفاقيات السلام، وإنهاء الحروب، وإنقاذ الأرواح".

وهاجم البيت الأبيض لجنة نوبل قائلا: "لقد أثبتوا أنهم يقدمون السياسة على السلام"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

من جانبها، أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، في فيديو نشره فريقها الإعلامي، أنها "تحت وقع الصدمة" بعد تلقيها خبر فوزها بجائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة.

وقالت ماتشادو (58 عاماً) مخاطبة إدموندو جونزاليس أوروتيا، الذي حل مكانها كمرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بعد استبعادها، "ما هذا؟ لا يسعني أن أصدق".