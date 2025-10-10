ساكا: أبحث عن نقل تألقي في أرسنال إلى المنتخب

أكد بوكايو ساكا، جناح المنتخب الإنجليزي، أنه يدرك جيدًا أن عليه تقديم نفس المستوى الذي يقدمه مع فريقه، مع منتخب بلاده، فيما وافق مدربه في المنتخب، الألماني توماس توخيل، على ذلك.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً عانى من إصابات مبكرة هذا الموسم، لكنه عاد إلى تشكيل المدرب توماس توخيل الذي حقق الفوز على ويلز ودياً 3- صفر، وتألق ساكا وسجل هدفاً توج به مجهوده خلال المباراة.

وجاء ذلك الهدف ليجعله أكثر لاعبي أرسنال تسجيلاً للأهداف مع منتخب إنجلترا برصيد 13 هدفاً، وقال توخيل إنه كان يجب أن يكون الرقم 30 وليس 13.

وكان بوكايو ساكا أحد نجوم الدوري الإنجليزي مع أرسنال في المواسم الأخيرة، ونجح في الوصول إلى 100 مساهمة تهديفية لفريقه، لكنه يعلم أن لديه الكثير من العمل مع المنتخب الإنجليزي.

وقال ساكا: "ابتعدت عن الكثير من المباريات مع المنتخب خاصة تحت قيادة توماس توخيل، ولم أسجل لفترة، لذلك أن أعود وأضع الكرة في الشباك فقد كان ذلك شعور مميز".

وأضاف: "الطريقة التي أؤدي بها مع أرسنال أرغب في نقلها لمنتخب إنجلترا، وأن ألعب بشكل أفضل وأكون أكثر فاعلية، وهذا هدفي دائمًا".

وتابع ساكا: "كنت غاضبًا لابتعادي عن المعسكر الماضي لذلك فإن عودتي للفريق مثلت شعورًا رائعًا، وأن أحظى بفرصة ارتداء قميص المنتخب مرة أخرى، وأسجل كان شعورًا جميلًا".