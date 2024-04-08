تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين 8 أبريل 2024 وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

• وجاءت الأسعار كالتالي:



صعد سعر كيلو البلطي 3جنيهات ليتراوح بين 70 إلى 73 جنيها للكيلو.

استقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 80 إلى 120 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

ارتفع سعر كيلو سمك المكارونة السويسي 15 جنيها ليتراوح بين 75 إلى 135 جنيها.

زاد سعر سمكة موسى 10 جنيهات ليتراوح بين 180 إلى 400 جنيه للكيلو.

ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات ليتراوح بين 180 إلى 400 جنيه.

وصعد سعر الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 40 إلى 230 جنيها للكيلو.

وزاد سعر كيلو سمك البربون 5 جنيهات ليتراوح بين 75 إلى 95 جنيها.

وارتفع سعر الجمبري الجامبو 10 جنيهات ليتراوح بين 520 إلى 620 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري الصغير 10 جنيهات ليتراوح بين 100 إلى 250 جنيها.

تراجع سعر السمك البوري 5 جنيهات ليتراوح بين 95 إلى 145 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل عند ما يتراوح بين 85 إلى 115 جنيها