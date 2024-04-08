الإفتاء: غدا المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام العيد

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء الاثنين، عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، ما يعني أن غدًا هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الإفتاء استطلعت هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الاثنين الـ29 من شهر رمضان لعام 1445 هجريًا، الموافق الثامن من أبريل لعام 2024 من الميلاد.

وأضاف في كلمة له: «استطلعت الإفتاء الهلال من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وتحقق لدينا شرعًا من نتاج تلك الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء أن يوم الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء الموافق 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك».

وأعلنت دول عربية منها قطر والسعودية والإمارات ولبنان تعذر رؤية هلال شهر شوال، وسيكون غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت أن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وفي السعودية، أعلن الديوان الملكي قرار المحكمة العليا أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، بأن «غدا المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر في البلاد».

وتعتمد معظم الدول العربية والإسلامية تحري هلال شوال عبر المراصد الفلكية، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا ثلاثين».