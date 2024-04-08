نقيب السينمائيين يشيد بدور المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم دراما إيجابية بموسم 2024

أكد نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة، أن حصاد الدراما الرمضانية لموسم 2024، يؤكد مدى التطور الذي يحدث سواء من حيث الشكل أو المضمون، مشددًا على أنه ما كان لهذا الحصاد ليخرج بهذا الشكل دون اهتمام ورعاية من شركة لها ثقلها في الحراك الدرامي وهي "المتحدة للخدمات الإعلامية".

وأوضح "فودة"، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن جميع التقييمات للأعمال الدرامية جاءت إيجابية، فلم تصدر تعليقات سلبية على محتوى الأعمال، بل كانت جميعها متسقة مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري.

وأضاف نقيب السينمائيين، أنه تابع أكثر من 35 مسلسلًا أنتجت من خلال المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن شركات أخرى، لافتًا إلى أنها أثبتت جميعها أن هناك روحًا واحدة ، ومجهود يحسب للقائمين علي تلك الأعمال.

وأشار إلى أنه بعد كل ذلك الحصاد ستكون هناك وقفة للتقييم لكل الفروع، وما قدم على مستوى التمثيل والإخراج والكتابة، وفي كل أفرع الصناعة؛ للوقوف على النتائج بعد أن لمست النقابات كلها مدى التعاون من الشركات المنتجة وحرص تلك الشركات على أداء الرسم النسبي، وحقوق الملكية الفكرية، متابعًا: "ذلك ما توقعناه من كل الشركات الحريصة على مواصلة العمل الفني دون معوقات".

ولفت نقيب السينمائيين، إلى أنه يأمل أن تستمر عملية التوزيع العادل للأدوار كما لمسها في كثير من الأعمال، وألا يتم تجاهل أصحاب الخبرات من الفنانين الكبار؛ لأنهم يمثلون تاريخ صناعة الفن في مصر، ومشاركتهم في الأعمال الفنية يمنحها ثقلًا وأهمية ولا يقلل منها.

وثمن "فودة"، الدور الذي تقوم به النقابات الفنية في متابعة مسيرة التطور ودفع عملية الإنتاج بمصر، والأخذ بيد الجميع من دعم ومساندة حتى تستمر نهضة الفن المصري في الداخل والخارج، وذلك من خلال وضع أطر للتعاون لدعم العملية الإنتاجية للدراما التليفزيونية والسينمائية، فضلًا عن منح فرص للكوادر الشابة والخبرات في جميع مجالات الصناعة، لافتًا إلى أن ذلك سيتم من خلال مناقشات بين أصحاب تلك الشركات، وفى مقدمتها المتحدة للخدمات الإعلامية والنقابات الفنية.