اعتمد إعلان الحلقة الأخيرة من مسلسل العتاولة على فضائية MBC مصر على طريقة كسر الجدار الرابع والتي تعتمد على خلق حالة استثنائية من الخروج عن حالة التقمص الفني للشخصية الدرامية، ويظهر الممثلون بشخصياتهم الحقيقية أو يخاطبون الجمهور مباشرة بصورة حقيقية لإضافة بعد ما للصورة الدرامية.

والجدار الرابع هو اصطلاح تمثيلي، يشير إلى جدار متخيل غير مرئي يفصل الممثلين عن الجمهور، ويُفترض أن الممثلين يتصرفون كما لو أنهم لا يستطيعون رؤية الجمهور.

وعندما يُكسر هذا الجدار فإن الممثلين يظهرون بشخصياتهم الحقيقية أو يظلون بشخصياتهم المتقمصة ولكن يخاطبون الجمهور مع إظهار الوعي الكامل بوجوده، أي يخرجون عن الإطار التمثيلي للعمل الدرامي.

إعلان غير مألوف لباسم سمرة وطارق لطفي

ويقوم إعلان باسم سمرة وطارق لطفي على حوار بينهما يتطرق إلى العديد من الأمور التي تمثل كسرا للجدار الرابع، حيث يتحدثان عن موعد إذاعة الحلقة الأخيرة، وعن الإنتاج والمستشار تركي آل الشيخ، وعن احتمال تغيير نهاية المسلسل، وعن تفضيلات الجمهور.

انتقادات فنية وترحيب جماهيري

بينما رحب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفكرة الإعلان ووصفوها بـ"الجريئة والمثيرة" انتقد الفنان القدير نبيل الحلفاوي الإعلان من الناحية الفنية.

وعبر منصة X كتب الحلفاوي: إيه ده؟ معقولة؟!

ثم علق: أنا آسف جدا.. دخلت اشوف التعليقات.. لقيتها إعجاب و إشادة.. بقدم اعتذاري على استنكاري.

‏بس لو سمحتوا يعني.. للمنبهرين بكسرالجدار الرابع.. ده بيبقى منهج من أول العمل لآخره. ومن غير ربطه بمتغير يفسده عند إعادة عرضه أو مشاهدته: بكره الساعة كذا على محطة كذا بعد برنامج كذا.. أكرر اعتذاري.