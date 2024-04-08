حبوب أم نقود؟ أحمد كريمة يحسم الجدل في كيفية إخراج زكاة الفطر

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الجدل الدائر بشأن زكاة الفطر، وهل يجب إخراجها في شكل حبوب أم نقود.

وقال خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه لإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، إن «البعض استمرأوا الجدال والخلاف رغم أن الأمر خلافي وبسيط».

وأشار إلى أن «سيدنا معاذ بن جبل وعمر بن عبدالعزيز وأبي حنيفة، وما عليه ابن تيمية، والإمام البخاري، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والأوقاف، دعوا إلى إخراج زكاة الفطر في صورة نقود».

ونوه أن «الخوارج يتعاملون مع إخراج الزكاة في صورة حبوب على أنه واجب إلزامي كصلاة الصبح، رغم أن الحديث في هذا الشأن عن الإرشاد».

ولفت إلى أن «الأطعمة تغيرت في هذا الزمن مقارنة بما كان في عهد الرسول»، معقبًا: «الشعير الآن من أكل البهائم أعزكم الله، من يأكل الآن الشعير؟ والزبيب زمان كان غموسًا، الآن تغير وأصبح في وسط الكنافة والمهلبية والمشمشية»، بحسب وصفه.

وأكمل: «حتى الأطعمة تغيرت لكن عندنا عقول متحجرة لم تتغير، وأتمنى أن يعيننا الله في الأزهر الشريف على كتابة اجتهادات فقه المصريين في إعمال الفقه».