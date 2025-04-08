الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عمليتين ضد هدف عسكري إسرائيلي ومدمرتين أمريكيتين

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفا عسكريا إسرائيليا في منطقة يافا، واستهدفت الثانية مدمرتين أمريكيتين.

وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان، "إن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيليِ في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع "يافا"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها الحوثيون.

كما أشار سريع، وفقا للبيان، إلى أنه "تم استهداف مدمرتين أمريكيتين بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".

ومنذ منتصف مارس الماضي ، أعلن الحوثيون استئناف حظر حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامنا مع غزة وفق تعبير الجماعة المتحالفة مع إيران.

وفي المقابل، استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية شن غارات مكثفة على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، بعد توقف استمر نحو شهرين. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين بـ"الإبادة التامة"، وزيادة الضغط على إيران، الداعم الرئيسي للجماعة الحوثية.