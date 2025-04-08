الحوثيون: قتلى وجرحى باستهداف أمريكي لمدينة سكنية في الحديدة اليمنية

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أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم الثلاثاء، عن قتلى وجرحى في استهداف أمريكي لمدينة سكنية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين أن "شهداء وجرحى سقطوا باستهداف العدو الأمريكي مدينة أمين مقبل السكنية في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني تعمل على الإنقاذ وإخماد الحرائق بالمكان المستهدف".

كما أعلنت القناة الحوثية عن "عدوان أمريكي على شبكة الاتصالات في منطقة شوابة بمديرية ذيبين في محافظة عمران شمالي اليمن".

وكانت الجماعة قد أعلنت بوقت سابق اليوم عن أكثر من 20 غارة أمريكية استهدفت محافظات صنعاء ومأرب والحديدة.

ويواصل الطيران الأمريكي ضرباته الجوية ضد المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، ضمن عملية عسكرية أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف شهر مارس الماضي، "بهدف حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر".

وأعلن ترامب مقتل العديد من قادة الحوثي جراء هذه الضربات الجديدة ،وهدد الحوثيين بـ"الإبادة التامة".