ماكرون: أتمنى أن يعيد ترامب التفكير في قرار التعرفات الجمركية

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، عن أمله أن يتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار زيادة التعرفات الجمركية على الواردات وخصوصا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون في تصريحات أثناء زيارة لمدينة العريش: «هدفنا هو أن نتوصل لأن يعيد الرئيس ترامب التفكير في قراره».

وأضاف: «في حال تطلب ذلك أن نؤكد أننا على استعداد للرد، ينبغي أن نكون جاهزين لذلك»، مشيرًا إلى أن فرنسا وأوروبا لم تسعيا أبدا للفوضى.

وجاءت هذه التصريحات على هامش زيارة ماكرون رفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة لمدينة العريش، في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يجريها الرئيس الفرنسي إلى مصر.