ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يقييم حفلا في الأعلى للثقافة غدا

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، في تمام الـ11 صباح غد الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، بإشراف الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام حفل التكريم الذي يقيمه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وبحضور ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لكل من الدكتورة اعتدال عثمان، الأديب شوقي بدر يوسف، الدكتور صلاح السروي، الأديب عزت القمحاوي.

وتحل هذه المبادرة للمرة السادسة بعد أن تم تكريم 17 أديبًا مصريّا خلال الأعوام الأربعة الماضية، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة.



تأتي فعاليات التكريم بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشئون الثقافية بالدائرة وحشد كبير من المبدعين والمثقفين المصريين ووسائل الإعلام المختلفة.

جدير بالذكر أن الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة استقبل وفد دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وعلى رأس الوفد عبدالله العويس، ورفقته محمد إبراهيم القصير.

وأشاد العويس بدور مصر الثقافي السباق على مر السنين، ملمحًا إلى التاريخ الزاخر من التعاون بين البلدين، وطامحًا في استمرار التعاون بين دولتي الإمارات، مصر في جميع المجالات، لا سيما المجال الثقافي.