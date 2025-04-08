المجلس الرئاسي اليمني يدعو إلى دعم دولي لخوض معركة الخلاص من الحوثيين

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، إلى تقديم دعم دولي متكامل لخوض معركة الخلاص من الحوثيين.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه، إن" العليمي عقد اجتماعا بقيادات الوزارة ورؤساء البعثات الدبلوماسية بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني".

ووضع العليمي خلال اللقاء "قيادة وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية أمام مستجدات الوضع المحلي، والتحديات المتشابكة، والفرص المتاحة لتحسين الأوضاع المعيشية، والمضي قدما في جهود استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني".

وقال العليمي: "نلتقيكم اليوم في مرحلة حاسمة من تاريخ معركتنا الوطنية التي نعول فيها كثيرا على الدبلوماسية اليمنية لتأمين دعم دولي متكامل لمعركة الخلاص التي انتظرها شعبنا طويلا".

وشدد العليمي: "على دور السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج في التعاطي مع مستجدات المرحلة، والاستجابة الفعالة للمتغيرات الراهنة على كافة المستويات".

وأضاف:" نحن اليوم بحاجة إلى تكثيف الجهود في الداخل والخارج من أجل تأكيد جهوزية الدولة اليمنية، وكفاءتها في استيعاب المساعدات الانسانية، والسفن التجارية، وإنهاء التهديد الإرهابي".

وحث على" أهمية تعرية المليشيات الحوثية الارهابية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ، وتوضيح سياقها التاريخي الذي يؤكد بأنها ليست مشروع سلام، وإنما تهديد دائم، وليس مؤقتا للأمن الإقليمي والدولي".

ولفت إلى" ضرورة التنسيق والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، لإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والسلام والتنمية كباقي شعوب العالم".

يأتي حديث العليمي وسط أنباء عن اعتزام الحكومة اليمنية خوض معركة برية ضد الحوثيين، بدعم أمريكي وسعودي وإماراتي، حسب ما أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم الأحد الماضي.