عراقجي: المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا تبدأ السبت المقبل في سلطنة عُمان 

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة سوف تنطلق يوم السبت المقبل في سلطنة عُمان.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن عراقجي قوله في تغريدة على منصة "إكس" اليوم: "ستلتقي إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان يوم السبت لإجراء مفاوضات غير مباشرة على مستوى كبار المسئولين".

وتابع: "هذه فرصة واختبار أيضا.. الكرة الآن في ملعب أمريكا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، وحذر طهران من أنها ستكون "في خطر كبير" إذا فشلت المحادثات.

وشدد ترامب، في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن طهران لا يمكن أن تحصل على أسلحة نووية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن صحيفة "نور نيوز الإيرانية" الرسمية، أن عراقجي سوف يقود المفاوضات عن الجانب الإيراني عراقجي، وعن الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب للشرق الأوسط وهو أيضا أحد أقرب مستشاري الرئيس.

وأضافت الصحيفة، أن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي سيساعد في التوسط في المحادثات.

وسحب ترامب، خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض، الولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي مع إيران الذي تفاوض عليه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما.