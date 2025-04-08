منح المعلمين سلسلة امتيازات في العراق

منحت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء سلسلة امتيازات للمعلمين في البلاد على خلفية الاضطرابات الأمنية والإضراب العام وحركة الاعتصامات وإغلاق المدارس التي شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وذكرت الحكومة العراقية في بيان صحفي أن مجلس الوزراء استضاف في جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، نقيب المعلمين، وأصدر حزمة قررات تتعلق بالعاملين بقطاع التربية والتعليم وموظفي وزارة التربية.

وأوضح البيان أن الحكومة قررت "المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ مقررات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات المتضمن إنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات وباشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات".

كما أوكلت الحكومة إلى وزارة وزارة المالية القيام بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة وقيام وزارة التربية بصرف مبلغ 100 ألف دينار لتسيير عمل إدارات المدارس ولكل فصل دراسي وتفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم .

وطالبت الحكومة بإجراء جرد للمدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كيلو متر من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها واحتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع ومنح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.

وشهد العراق منذ الأحد الماضي أوسع إضراب وحركة اعتصامات وإغلاق للمدارس قام بها المعلمون من أجل اصلاح أوضاعهم المعيشية وتحسين الرواتب بلغت ذروتها اليوم عندما شهدت شوارع مدينة الناصرية جنوبي البلاد اضطرابات ومصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين أوقعت عددا من الاصابات في صفوف المعلمين من الجنسين حيث استخدمت قوات مكافحة الشغب العصي والهراوات وقنابل الدخان لتفريق المتظاهرين.